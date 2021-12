Moskvas lasi maski kandmast keeldunud mees maha kaks inimest ja haavas kolme

Venemaa siseministeeriumi ametliku esindaja Irina Volki sõnul on üks haavata saanu kümneaastane tüdruk.

Varem teatas Interfaxi allikas, et keskusesse sisenes mees püstoliga, kes keeldus maski kandmast. Turvamees püüdis meest välja juhtida, mille peale hakkas mees tulistama. Mees peeti kinni ja selgus, et tegemist on 45-aastase moskvalasega.