Le Pen: Ukraina kuulub Vene mõjusfääri. Temaga koostööd tegeva EKRE aseesimees Mart Helme: mina ei vastuta Le Peni eest

"Mina ei vastuta Marine Le Peni eest ja see, mida Varssavis räägiti, oli justnimelt see, et erinevatel riikidel on väga palju erinevaid suhtumisi ja tuleb kokkuleppele jõuda, missugustes teemades on üksmeel ja missugustes teemades ei ole üksmeelt," ütles EKRE aseesimees Mart Helme.

"Selles, et Ukraina kuulub Venemaale, ei ole meil (EKREL) mingit üksmeelt Maine Le Peniga, ärge hakake meile siin jälle pähe määrima mingisugust putinismi," ütles Helme.

Küsimusele, kuidas nii suurte maailmavaateliste erimeelsuste juures siiski tihedat koostööd teha saab, vastas Helme, et erinevad riigid ongi erinevate huvidega. "Kui peagi Hispaanias taas kohtutakse, siis eks seal arutatakse, sest kui nüüd mõtlete, et poolakad ja mõned teised riigid on samuti sama meelt, et kuidagi peaks olema Venemaa, Lukašenka ja teiste autoritaarsete juhtide suhtes leebelt meelestatud, siis ma arvan, et siin on väga erinevaid seisukohti ja ma ütleksin, et mida rohkem vaatame Vahemere poole, siis seda venesõbralikumad ollakse," sõnas Helme.

"Meie siin ikka Venemaa piiriäärse riigina oleme Venemaa suhtes väga allergilised," lisas Helme.

"Olen viimastel päevadel olnud väga heas seltskonnas," kirjutas EKRE esimees Martin Helme oma kohtumist meenutavas sotsiaalmeediapostituses. Kohtumisel viibisid Euroopa rahvuslike erakondade juhid, sealhulgas Poola peaminister Mateusz Morawiecki, Ungari peaministri Viktor Orban ja Prantsusmaa Rahvusrinde juht Marine Le Pen.

Helme tõi oma postituses esile, et üritusel lepiti kokku omavahelise suhtluse ja koostöö süvendamises ning üksteisele nõu ja jõuga toeks olemises. "Liberaalid võivad ju arvata, et ajalugu on nende poolel. Vaesed lollikesed, tegelikult on ajalugu olnud alati rahvuslaste poolel! Me võidame niikuinii!" lisas Helme.

Sarnase meelsusega esines oma sotsiaalmeedias ka EKRE aseesimees Jaak Madison. "Konservatiivne rinne peab Euroopa Liidus ühinema," seisis Madisoni postituses.