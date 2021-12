Top Tööandja Telia Eesti: meie edu võti on töötajate hoidmine

Usun, et üldiselt on inimesele mõned asjad elus väga olulised ja kui need on paigas, siis tunneb inimene, et teda väärtustatakse ja tal on hea töötada. Nendest põhimõtetest Telia töökorralduses lähtumegi. Esiteks, et sihid ja ootused oleksid selged, et mu töö oleks mõtestatud ja et sellel oleks laiem tähendus. Teiseks, et ma saaksin areneda nii professionaali kui ka inimesena toetavas keskkonnas ja et ma kogeksin õnnestumisi. Kolmandaks, et mul oleks piisavalt vabadust ja paindlikkust ise oma töökorralduse üle otsustada. Nii on ka meie inimestel lisaks kodukontoris töötamisele võimalik töötada kuu aega aastas väljaspool Eestit.