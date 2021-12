Ukraina kaitseminister: Venemaa sissetungi korral tulevad verised tapatalgud ja Vene poisid naasevad kirstudes

Reznikov õhutas USA presidenti Joe Bidenit Moskva vastu kindlaks jääma.

„Kui ma võin president Bidenile nõu anda, tahaksin ma, et ta ütleks Putinile välja, et Kremli poolt ei tohiks siin olla mingeid punaseid jooni. Punane joon on siin Ukrainas ja tsiviliseeritud maailm reageerib kõhklemata,” ütles Reznikov eile antud intervjuus.

„Mõte Venemaad mitte provotseerida ei tööta,” lisas Reznikov.

Reznikov ütles CNN-ile, et Ukraina hinnangul on Venemaal Ukraina suhtes löögiulatuses 95 000 sõjaväelast. Ta lisas, et lahingutes karastunud Ukraina vägede tugevuse tõttu on USA praegune hinnang, et Venemaa võib koondada 175 000 sõdurit, et Ukrainasse sisse tungida, liiga väike arv.

„Niisiis meie armees on 250 000 ametlikku liiget. Pluss ma ütlesin 400 000 veterani ja 200 000 reservisti. 175 000 ei ole piisav, et Ukrainasse minna,” ütles Reznikov.

Reznikov rõhutas, et Venemaa sissetungil, kui see toimub, oleksid katastroofilised tagajärjed kogu Euroopa kontinendile, sest hinnanguliselt 4-5 miljonit ukrainlast võiksid vajada Euroopas varjupaika. Reznikov rõhutas ka, et Ukraina on suur Euroopa ja Aafrika toiduga varustaja.

Reznikovi sõnul on Ukraina armee saatnud liitlastele täiendava materiaalse abi taotluse. Samuti soovitakse väljaõpet õhu- ja mereväele. „Me ei vaja sõdureid, sest ma arvan, et ei ole eriti aus, kui Ameerika sõdurid surevad Ukrainas. Ei, me ei vaja seda,” ütles Reznikov.

Kremli motiivide kohta ütles Reznikov, et ta usub, et Venemaa mõõgatäristamise eesmärk on hirmu ja rahutuse levitamine Ukrainas ning Ukraina NATO-le ja Euroopa Liidule lähenemise takistamine.

„Kui me jagame või levitame oma riigis ja ühiskonnas paanikat, on see kingitus Kremlile, sest nad püüavadki seda teha. Selle vägede koondamise peamine eesmärk meie piiril on tekitada destabiliseerumisprotsess meie riigi sees, peatada meid meie teel. Aga me läheme NATO liitlaseks, me läheme EL-i,” ütles Reznikov.