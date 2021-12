Kreml: avaldustes USA lisavägede Ida-Euroopasse paigutamise kohta puudub terve mõistus

„Ärme hakkame. Väga palju emotsionaalseid avaldusi. Need avaldused on desorienteeritud, nendes puudub terve mõistus,” ütles Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Rääkides täna ees seisvast videokohtumisest presidentide Vladimir Putini ja Joe Bideni vahel, märkis Putin, et „kui kaks presidenti lähevad vestlema, on nad meelestatud ikkagi asja arutamisele, mitte ei pea silmas asja ummikusse ajamist”.

Palve peale reageerida Washingtoni järjekordsetele hoiatustele enne presidentide läbirääkimisi, ütles Peskov: „Mõte rääkida on igal juhul. Sellel põhineb president Putini diplomaatiline maailmavaade, ta on vestluseks valmis.”

Samas rõhutas Peskov, et see vestlus peab olema vastastikku lugupidav ning selles peavad partnerid võtma arvesse teineteise huve ja muresid.

Peskov on veendunud, et Putin on valmis viima oma mured kolleegini, kuulama ära kolleegi mured ja andma talle vastavad selgitused.