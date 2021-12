Soome peaminister tunnistas, et oleks pidanud öise pidutsemise ajal asju paremini läbi mõtlema

Marin kirjutas, et veetis Soome iseseisvuspäeva nädalavahetusel koos mehega Helsingis vaba aega. Nende tütar oli Marini sõnul vanavanemate juures Tamperes . Käidi väljas söömas, linna peal sisseoste tegemas, kohtuti sõpradega ning veedeti aega ka õhtul ja öösel. Restoranis küsiti koroonapassi ja seltskonnas oli see kõigil olemas, kirjutas Marin.

Edasi teatab Marin, et laupäeva õhtul helistas riigisekretär talle parlamendi töötelefonile ja ütles, et Haavisto nakatus koroonaviirusega. Samas ütles ta Marini sõnul, et mingeid abinõusid pole vaja tarvitusele võtta ja ministreid karantiini ei panda, sest kõik on saanud kaks vaktsiinidoosi ja neil on täielik vaktsiinikaitse.