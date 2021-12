Longeromees sai kaela kriminaalmenetluse

Plastikpudelis olnud longerost varguseks julgust saanud mees öelnud näituse avamisel, et see on kingituseks, ja jättis selle galeriisse. Päev peale vargust esitas Ekspress Meedia politseisse ka avalduse.

Reedel tuli välja, et silt on endiselt galeriis ja Delfi sai oma vara tagasi, võttes sellega tagasi ka politseile esitatud avalduse. Põhja prefektuuri pressiesindaja Fred Püss aga selgitas täna Delfile, et avalduse tagasivõtmisest hoolimata on juhtunu uurimiseks alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku vargust käsitleva paragrahvi alusel.