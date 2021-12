Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja: tsensuur on praegu hullem kui nõukogude ajal

Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja, tänavuse Nobeli rahupreemia laureaat Dmitri Muratov ütles Soome rahvusringhäälingule Yle, et sõltumatu meedia on võtnud Venemaal üle parlamendi ülesande. Muratovi alluvaid on tapetud, aga ükski artikkel ei ole tema sõnul inimelu väärt.