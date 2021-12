USA lubab Euroopa idaossa lisavägesid saata, kui Venemaa Ukrainat ründab

Biden rääkis eile ka Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Suurbritannia juhtidega, pärast mida väljendasid lääneriikide juhid otsustavust Ukraina suveräänsuse austamise nõudmisel, vahendab AFP.

Biden teavitab Putiniga arutatu üksikasjadest kiiresti ka Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid, teatas USA kõrge ametnik ajakirjanikele.

Sama ametnik lisas, et Valge Maja ei tea, kas Putin on langetanud otsuse oma väed Ukraina vastu valla päästa, ja ta ei läinud nii kaugele, et oleks ähvardanud USA vägede otsese sekkumisega, kui Putin peaks seda tegema.

Biden teeb aga selgeks, et „edasi liikumisel on tõeline ja sisuline hind, kui (Venemaa) peaks valima sõjalise eskalatsiooniga edasi liikumise”, lisas anonüümseks jäänud ametnik.

USA ja Euroopa liitlased on valmis „olulisteks majanduslikeks vastumeetmeteks... mis tekitaksid Venemaa majandusele märkimisväärset ja tõsist majanduslikku kahju”, kui Venemaa peaks ründama, teatas ametnik.

Lisaks sellele teeb Biden selgeks, et kui Putin „sisse läheb, tuleb idatiiva liitlastelt üha rohkem taotlusi ja USA-lt positiivne vastus täiendavateks jõududeks ja võimekusteks ja õppusteks”, teatas ametnik.

Valge Maja teatas pärast Bideni vestlust Euroopa liidritega, et Venemaad kutsutakse pingeid lõdvendama, ning kõik olid ühel meelel, et diplomaatia on ainus viis Donbassi konflikti lahendamiseks.

Rõhutades tihedat koostööd Washingtoni ja Kiievi vahel, ütles USA ametnik, et USA välisminister Antony Blinken vestleb enne Bideni-Putini kohtumist ka Zelenskõiga.

Ukraina hinnangul on Venemaal piiri lähedal umbes 100 000 sõjaväelast.

Küsimusele, kas USA on valmis saatma vägesid Ukrainasse, kui Venemaa ründab, vastas ametnik, et Washington „ei taha sattuda olukorda, kus meie vastumeetmete fookus on Ameerika sõjalise jõu otsene kasutamine”.

Selline jutt oleks USA ametniku sõnul „järsk konfliktne mõõgatäristamine ja me eelistame hoida seda suhtlust Venemaaga privaatsena”.