Väliskomisjon arutab Helsingis julgeolekukorda Soome presidendiga

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on just praegu väga oluline jagada oma lähemate partnerite ja liitlastega informatsiooni selleks, et kindlustada meie regiooni julgeolek ja teha kõik, mis võimalik, et ära hoida julgeolekukriisi süvenemist Ukraina ümber. „Euroopa Liidu liikmesriikidena on Eestil ja Soomel mängida kaalukas roll ühenduse välis- ja julgeolekupoliitika kujundamisel. See on praegu eriti aktuaalne, sest meie otsustest võib sõltuda kogu euroatlandi julgeolekuarhitektuuri tulevik,“ ütles Mihkelson visiidi eel.