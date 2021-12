Jüri Ratas avaldas toetust Montenegro püüdlustele Euroopa Liitu astuda

Parlamendiesimeeste kohtumisel keskendus arutelu Eesti ja Montenegro koostöö edasiste võimaluste kaardistamisele, liitlassuhetele NATOs ja Eesti toetusele Montenegrole Euroopa Liidu liitumisprotsessis. „Montenegro on iseseisvumise järgsete aastate jooksul loonud hästi toimiva ühiskonna ja saavutanud rahvusvahelise usalduse,“ ütles Ratas. „Eesti, kes sõlmis esimesena Montenegroga diplomaatilised suhted ja ratifitseeris assotsiatsioonileppe, toetab Montenegro püüdlusi Euroopa Liidu liikmelisuse taotlemisel.“

Pärastlõunal avas Riigikogu esimees pidulikult aukonsuli büroo, kus aukonsuliks on Tomislav Čelebić. Ratas rõhutas oma sõnavõtus, et aukonsulid on hindamatuks partneriks Eesti tutvustamisel, Eesti kodanike abistamisel ja äridiplomaatia arendamisel, ettevõtetele partnerite leidmisel või potentsiaalsete investoritega suhtlemisel.