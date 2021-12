Terviseamet: omikroni pärast pole vaja üleliia muretseda

"Küll aga esialgsed andmed, mis meieni on jõudnud näiteks Lõuna-Aafrika näitel, näitavad, et see viirus ikkagi tõesti levib kiiremini nagu arvatigi ehk delta tüvest umbes kaks-kolm korda kiiremini. Delta oli kiiresti leviv tüvi ja võttis kiiresti ülekaalu teiste tüvede suhtes. Uus tüvi on praegustel andmetel veel kiirem," rääkis Sepp.

Ta märkis samas, et senised andmed tuginevad ikkagi Aafrikale ning täpsemat infot selle kohta, kuidas tüvi meie piirkonnas levib, veel ei ole. Sepp selgitas, et viiruse levikut mõjutavad nii sotsiaalsed harjumused kui ka tõenäoliselt kliima.

"Need juhud, mis on raporteeritud Aafrikast, ja ka Euroopa juhud on näidanud, et pigem on olnud tegemist asümptoomse nakatumisega või kergete juhtudega. Teateid rasketest haigestumistest on olnud väga vähe," sõnas Sepp.