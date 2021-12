Omikroni mõju: meelelahutuse kella 23 piirangut ei tõtta kaotama ei teadusnõukoda ega Tanel Kiik

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond): "Arusaadavalt on Eesti Covidi-olukord paranenud – nakatumisnäitajad ja haiglakoormus on vähenenud." Ta märkis samas, et Euroopa nakatumine tervikuna on tõusutrendis: "Uus omikrontüvi tekitab muret ja teadmised selle kohta on piiratud."

Fischer nentis samuti, et on hea, et nakatumise ja haiglakoormuse langus toimub. Ta lisas, et kui see jätkub, saab leevendaustele mõelda. "Kogu maailm on praegu ettevaatlik. Omikrontüvi on juba ka Eestisse jõudnud. Ootame-vaatame infot, mis juurde tuleb. Võimalik, et me ei pea muretsema, aga kindel ei saa selles olla."