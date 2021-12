Nädalavahetusel tapetud naise surmaga on seotud ohvri 25-aastane tütar. Roim pandi toime kurikaga

Ringkonnaprokurör Diana Helila sõnul tegi uurimismeeskond tegi terve nädalavahetuse aktiivselt tööd ja kogus tõendeid selgitamaks välja raske kuriteoni viinud asjaolusid. "Tänaseks teame, et üks kuriteos kahtlustatavatest, 25-aastane naine on ohvri tütar ja teine kahtlustatav, 42-aastane mees, on 25-aastase naise meessõber," ütles Helila.