Räägitakse, et seltskond ilmus tänavapilti umbes 2017. aastal ja oma vägivaldsust ei varjatud. Tüli noriti kohalike sõnul pea kõikidega. Kesklinnas liikusid nad alati koos või vähemalt kolmekesi.

Mitmed allikad ütlesid Iltalehtile, et kõnealusel seltskonnal oli seos 2015. aastal toimunud Niinisalo vastuvõtukeskuse süütamisega. Räägitakse, et see on kohalike hulgas „avalik saladus”. Kedagi ei ole aga selle eest süüdi mõistetud.

Iltalehtile räägiti, et seltskonda on kuulunud rohkem isikuid, kui nüüd vahistatud noored mehed. Räägitakse, et mõned on „aatelisemad” kui teised ja mõnedel on see aatelisus välja paistnud ka distsiplineeritud eluviisidena.