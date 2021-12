Unikaalne uudis Leedust: AMELUM – lõhnad, mis ravivad, tõstavad tuju ja stimuleerivad

AMELUMi eeterlike õlide liinis on kokku 18 erinevat ravivate omadustega lõhna. Segud sobivad aurustamiseks difuusoriga, nahale määrimiseks ja pihustamiseks. Iga toote koostises on naturaalsed, iidsete traditsioonidega eeterlikud õlid, mida kasutatakse ravieesmärgil juba sadu aastaid.

AMELUMi ruumiparfüümide liini kuulub koguni 9 eksklusiivset lõhna, mis mitte ainult ei lõhnasta kodu- või tööruume või auto salongi, vaid on ka suurepäraseks kingituseks kallile inimesele. Nende ruumiparfüümide kontsentratsioon vastab Perfume-klassile. See tähendab, et lõhn on intensiivne ja püsib ruumis eriti kaua. Kui soovite vähem intensiivset lõhna, võite pihustada vähem kordi.

Nüüdsest on võimalik rikastada oma kodu vahenditega, mis aitavad võita sügisest masendust, tugevdavad immuunsust ja annavad energiat päevatöödeks. Need on AMELUMi lõhnad. Iga AMELUMi toode sisaldab vaid naturaalseid, parima kvaliteediga eeterlikke õlisid ja on koostatud looma positiivset meeleolu, hoolitsema inimese füüsilise ja emotsionaalse tervise ning kodu energia eest.

Eeterlike õlide segud on mitmeotstarbelised. Igaühes neist on kuni 15 erineva taime eeterlikke õlisid, aga igal taimel on umbes 20 meie tervisele kasulikku omadust. Igal pakendil on selgitused taimede kasulike funktsioonide kohta.

AMELUMi eeterlike õlide segud võivad aidata tugevdada immuunsust, parandada emotsionaalset seisundit ja kergendada hingamist. Segusid võib valida vastavalt vajadusele, olgu selleks siis hea uni ja lõõgastumine või vastupidi, energia ja produktiivsus.

Liinis on ka eksklusiivsed, spetsiaalselt meestele ja naistele loodud segud. Need on lõhnaõlid, mis levitavad erilist aroomi ning tugevdavad emotsionaalset, füüsilist ja mehe või naise seksuaalset tervist ja energiat.

Ohutud inimestele ja koduloomadele

AMELUMi loojad usuvad, et inimesed koos oma neljajalgsete sõpradega väärivad elamist harmoonilises aroomiteraapia keskkonnas.

AMELUMi kodulõhnade ja eeterlike õlide segud on täiesti ohutud kasutamiseks kodudes, kus elavad lemmikloomad, seetõttu võib neid äsja turule ilmunud lõhnu leida kogu KIKA kaubandusvõrgust. Hoolitsedes oma pere ja lemmikute eest, ärge unustage hellitada ka ennast, kinkides endale tervist parandavaid ja kodus harmooniat loovaid lõhnu.

Samuti on need suurepärased tervislikud ja stiilsed kingitused sõpradele või pereliikmetele lähenevate pühade puhul, räägib KIKA kaubandusketi juht Ksenia German ja lisab, et kliendid võivad populaarseid lõhnu kauplustes proovida ja valida oma lemmiku.

Luksuslikke AMELUMi interjööriparfüüme ja unikaalsete eeterlike õlide segusid võite osta kõikidest KIKA füüsilistest kauplustest ning e-poodidest www.kika.ee ja www.amelum.com.