Juba reedel saab kauem kui kella 23ni pidutseda? Valitsus arutab piirangu kaotamist

Riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) rääkis Delfile, et tegelikult on arutelu sel teemal valitsuses käinud juba paar nädalat. "Muidugi ettevõtjad sooviks, et maha läheks," märkis ta.

Vahepeal aga tõmbas muutustele tema sõnutsi pidurit omikrontüve levik. Nüüd aga leitakse, et on aeg kellaajalisest piirangust loobuda.

Lisaks soovitakse, et vabas õhus toimuvatel üritustel - näiteks suusanõlvad, uisutamine, muusikaüritused - poleks koroonapassi olemasolu nõuet. Ta viitas, et nakatumine on seal vähetõenäoline.

Teadusnõukoda koguneb koosolekuks täna õhtul ning jutuks on ka kaks eespool mainitud aspekti.

Aab sõnas, et enne ametliku korralduste tegemist ootabki valitsus, mida teadlased arvavad. Küll märkis ta, et kui ka teadlased leiavad, et piirangute leevendamine pole põhjendatud, ei tähenda, et valitsus mõttest loobuks. Ta selgitas, et lisaks haigestumise näitajatele peavad nad arvestama ka majanduslikku poolt, ettevõtjate positsiooni. "Kui teadusnõukoda näeks leevendustes probleemi, siis arutab valitsus neljapäeval edasi. Kui ei, läheb valitsus edasi," sõnas ta.

Plaani kohaselt võiks viimase variandi puhul muutused jõustuda juba reedel või hiljemalt uuel esmaspäeval. "Mürki veel ei võtaks, mis kuupäev täpselt," lisas Aab.

Kehtivad piirangud

Alates 1. novembrist 2021 kehtib avalikes siseruumides liikumispiirang ajavahemikus 23 – 6.

Piirang kehtib ööklubidele ja baaridele ning teistele meelelahutus- ja lõbustusasutustele nagu kinod, teatrid, kontserdimajad, muuseumid, näitusasutused, veekeskused, spaad, avalikud saunad jm. Kella 23ks peavad lõppema ka spordivõistlused ja -üritused.

Piirang ei kehti kaupluste ja teenuse osutajate teenindusala lahtiolekuaegadele, samuti toitlustusasutustes toidu kaasa ostmiseks.

Kontrollitud avalikus ruumis toimuvates tegevustes peavad COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast. Tõendi peavad esitama ka 12-17-aastased (alates 15.11.2021 noored, kes jäävad vanusevahemikku 12 aastat ja kolm kuud kuni 17), kes võivad lisaks vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamisele esitada ka testitõendi. COVID tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.