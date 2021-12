Nostrahome, parimate tekstiilide kodu

Paljud majapidamises kasutusel olevad tekstiilitooted, nagu käterätikud, voodipesud, saunalinad ning isegi kardinad ja laudlinad, leiavad pidevat ja tihedat kasutamist, mis pikemas perspektiivis avaldab mõju nii nende toodete omadustele kui ka väljanägemisele. Peamised tegurid, mis mõjutavad tekstiilide omadusi ja väljanägemist, on nende kasutamise aeg ja intensiivsus ning samuti nende kokkupuude erinevate ainete ja materjalidega. Köögis kasutatavad rätikud on tihti need tekstiilitooted, mis leiavad kõige intensiivsemat kasutamist ning puutuvad kokku väga erinevate ainete ja materjalidega. Sagedasti tekivad mitut tüüpi plekid just köögis ja vannitoas kasutusel olevatele rätikutele ning magamistoas olevale voodipesule. Seetõttu on just nende toodete puhul oluline pöörata tähelepanu nende kvaliteedile. Tekstiilitoodete väljavahetamise otsus sõltub loomulikult iga perenaise eelistustest, kuid majapidamises enam kasutust leidvad tooted vajavad tavaliselt uuendamist kord aastas. Stiilsed ja kauni välimusega ning mis kõige olulisem, kvaliteetsed tekstiilid magamistuppa ja kööki on saadaval Nostrahome’i veebipoes, mida võib pidada kvaliteetsete tekstiilide koduks.

Tekstiilide hooldamine on oluline, kuna õige hoolduse korral aitab see lihtsamini vabaneda tülikatest ja ebameeldivatest plekkidest ning samas pikendada märgatavalt ka toodete esteetilist välimust ja eluiga. See omakorda aitab vähendada suuremat tarbimist, mis säästab nii keskkonda kui ka loodust. Tekstiilide hooldamisel on oluline silmas pidada, millisest kangast hooldatav tekstiil valmistatud on. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, kas tegemist on naturaalsetest ehk looduslikest kiududest valmistatud kangaga või on kanga valmistamisel kasutatud erinevaid tehiskiude, mis tihtipeale vähendavad kanga võimet vastu pidada kõrgemale temperatuurile ja pidevale töötlemisele. Näiteks on naturaalsest puuvilla- ja linakiust valmistatud kangad tuntud just enda eriliselt tugeva vastupidavuse poolest, taludes hästi korduvat pesemist, triikimist ja kuivatamist. Seevastu näiteks tehiskiude sisaldav polüesterkangas on tunduvalt õrnem ega kannata pesemist väga kõrgetel temperatuuridel ja soovitatav on vältida ka tugevat tsentrifuugimist. Samuti ei soovitata polüestrit sisaldavaid tekstiilitooteid kõrgel temperatuuril triikida.