Financial Times: USA pidi Euroopa liitlaste Venemaa agressiooniplaanides veenmiseks ulatuslikult luureandmeid kasutama

USA president Joe Biden hoiatab Venemaa riigipead Vladimir Putinit sissetungi eest homme plaanis oleval videokohtumisel ning vastumeetmetel on NATO ja Euroopa Liidu täielik toetus, ütlesid Euroopa riigikaitse- ja julgeoluametnikud Financial Timesile.

USA otsus jagada oma luureandmeid Euroopa riikidega ja esineda avalike hoiatustega tuleneb Washingtoni lootusest, et kindlustades Lääne toetuse sanktsioonidele saab rõhutada Moskvale, et igasugune agressioon läheb kalliks maksma. Santsioonide ja muude vastumeetmete üksikasjad on veel arutluse all.