Päev liikluses: 10aastane poiss kukkus lund lükkavalt masinalt ja sai viga

Täna varahommikul on suuremad põhimaanteed valdavalt soolaniisked, kõrvalmaanteedel lumised. Ilmaprognoosi kohaselt on päeval muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja võib tuisata, saju võimalus on suurem põhjarannikul. Tuul nõrgeneb järk-järgult ja õhtuks õhk läheb veel külmemaks.