Tallinna linnavalitsus: autosõidu asemel kasutage täna ühistransporti

Abilinnapea Vladimir Svet nentis, et kahe ööpäevaga on Tallinnas sadanud sama palju lund kui möödunud talvel detsembri ning jaanuariga kokku. Prognoosi järgi on lumelisa oodata veel ööselgi ja esmaspäeva hommikul, mistõttu tuleb arvestada ka keerulisemate liiklusoludega.