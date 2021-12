VIDEO | Austrias tuli vaktsineerimise ja piirangute vastu tänavale 40 000 inimest

Võitlemaks kolmanda lainega, mille tipphetkel, novembri keskpaigas, nakatus Covid-19 viirusega ligi 15 000 inimest päevas, kehtestati Austrias 22. novembril täielik lockdown. Tegemist on juba neljanda täieliku sulgemisega selle pandeemia jooksul, lisaks sellele teatas Austria kantsler Alexander Schallenberg, et alates veebruarist on vaktsineerimine kõigile riigi püsielanikele kohustuslik.