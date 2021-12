VIDEO | Paavst kutsus poliitikuid lõpetama migrantide kasutamine poliitilistel eesmärkidel

Paavst Franciscus külastas pühapäeval Lesbose saarel asuvat Mavrovouni põgenikelaagrit, kus teda tervitas üle kahe tuhande migrandi. Ta märkis, et tema viimasest visiidist 2016. aastal on muutunud vähe ning Vahemeri on endiselt "sünge surnuaed ilma hauakivideta".

"Lõpetagem see laevahukku meenutav ühiskond! (ingl k. "shipwreck of a civilisation")," sõnas paavst viidates maailma ükskõiksusele jätkuvalt kannatavate migrantide osas.

Migrantide kasutamise kohta poliitilistel põhjustel rõhutas paavst Franciscus, et hirmu õhutades on lihtne mõjutada avalikku arvamust. Kuid "immigratsioonivastased jätavad sarnase kirega kõnelemata vaeste ekspluateerimisest, sõdadest ja relvatööstusest".

"Tuleb rünnata [migrandikriisi] kaudseid põhjuseid, mitte vaeseid inimesi, kes kannavad tagajärgi ning keda kasutatakse isegi poliitiliseks propagandaks," ütles paavst kõnes.

"Seinte ja okastraadi ajastu"

Põgenikelaager, mida paavst külastas, on üles seatud vana lasketiiru aladele. Sealsed eluasemed on suuresti kokku klopsitud sellest, mis käe ulatuses on - kes ei ela telkides, on katusealuse leidnud vanadest konteineritest, mõned plastikhüttidest.

Paavst kohtus mitme laagris elava perega, sealhulgas 30-aastase Kongo põgeniku Christian Tango Mukaya ja tema kahe lapsega. Mukaya on laagris veetnud juba aasta, mille käigus pole tal olnud kordagi kontakti oma naise ja ühe lapsega.

Paavst ütles, et on ängistav kuulda, et mitmed Euroopa liidrid tahavad raha kokku panna, et ehitada Mukaya ja teiste põgenike eemale hoidmiseks okastraadist tara. "Me elame seinte ja okastraadi ajastus," võttis ta olukorra kokku.

Paavst võtab endaga migrante kaasa

Pühapäevane visiit oli paavsti teine kord Lesbose saarel viimase viie aasta jooksul. Eelmine kord, 2016. aastal, võttis ta 12 Süüria põgenikku endaga Itaaliasse naastes kaasa. Õnnelikud 12, kolm perekonda, otsustati loosi käigus.

Reedel teatas Vatikani pressiteenistus, et sama kavatsetakse teha ka tänavuse visiidi käigus Küprosele ja Kreekasse. Kes kaasa võetakse ning kas nad tulevad Lesbose saarelt või mujalt, pole veel teada.