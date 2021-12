VIDEO | Rootsis Göteborgi lähistel süttis kaubalaev 17 inimesega pardal

Laev Almirante Storni on ankrus Vinga saare lähistel, 16 kilomeetrit Göteborgist.

Rootsi ringhäälingu SVT andmetel on laeva pardal 17 inimest, vigastustest pole seni teada antud. Et tuli on suudetud hoida laeva esiosas, on laeva meeskond põgenenud 177-meetrise aluse tagumisse otsa.

Rootsi rannavalve staabiülem Markus Erik Greeni sõnul on tule levik tänaseks kontrolli alla saadud, kuid pole teada, kaua tule kustutamiseks veel läheb. Tema sõnul ei ole tule edasilevimine veel täielikult välistatud, küll aga on positiivne, et põleb laadung mitte laev ise ning et laeva kütusepaagid on samuti laeva teises otsas.

Rootsi mereadministratsioon: tuli sai alguse plastkilest

Tulekahju sai alguse eile Eesti aja järgi kell 15:30. Kohalike võimude kohaselt raskendab kustutustöid see, et laadung on tihedalt kilesse pakitud. Kuigi põlengu ametlik põhjus on tänaseni teadmata, sai Rootsi mereadministratsiooni sõnul põleng alguse just puidu pakkimisel kasutatud kilest.

Täna hommikuks olid päästetöödele kaasatud Rootsi, Taani ja Portugali päästepaadid, merepataljoni üksused ja päästekopterid. Soome mereadministratsioon pakkus eile abi laevameeskonna evakueerimisel, kuid laeva kapten keeldus - tema sõnul tahavad nad olla tule kustutamisel abis.

Laevaliiklust jälgiva veebilehe Marine Traffic andmetel seilab Almirante Storni Libeeria lipu all. Laev registreeriti 2012. aastal.