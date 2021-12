Jõulud Ameerika moodi: parlamendisaadik palub vastuolulises postituses jõuluvanalt laskemoona

Kongressi liikme fotol on näha teda ja tema peret poseerimas erinevate tulirelvadega. Pildi juurde kirjutas kongresmen: "Häid jõule! P.S. Jõuluvana, palun too laskemoona!".

Thomas Massie kuulub vabariiklaste ridadesse, kes on aastaid seisnud leebemate relvaõiguste ja õiguse eest relvi omada. Tema hiljutine sotsiaalmeediapostitus on aga tõstatanud järjekordselt küsimuse, kas vabariiklaste relvalembus on ikka motiveeritud ainult enesekaitsest: paljud, sealhulgas demokraat Michael McFaul, näevad sarnastes postitustes relvade ülistamist, fanatismi.