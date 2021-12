Maailm ootab ärevusega: Biden ja Putin kohtuvad, et arutada situatsiooni Ukrainas

Valge Maja esindaja Jen Psaki ütles, et Biden kavatseb kohtumises toonitada Ameerika Ühendriikide muret Vene vägede tegevuse üle Ukraina piiril ning kinnitada, et USA toetab igati Ukraina iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust.

Psaki sõnul käsitletakse teiste teemade seas strateegilist stabiilsust, küber- ja regionaalteemasid, USA-Venemaa suhteid ning juunis Genfi tippkohtumisel kokkulepitu rakendamist.

Reutersile kinnitas kohtumise toimumist ka Kremli esindaja. "Kahepoolsed suhted, loomulikult Ukraina ja ka Genfi kohtumisel kokkulepitu elluviimine - need saavad olema kohtumise põhiteemad," ütles Dmitri Peskov.

Kõne täpne toimumisaeg pole teada.

Millisele kokkuleppele, kui üldse, jõutakse Ukraina osas?

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas reedel parlamendis, et Ukraina piiri läheduses on üle 94 000 Vene sõjaväelase ning hoiatas olukorra võimaliku eskaleerumise eest tuleva aasta alguses.

"Meie luure analüüsib kõiki stsenaariume, sealhulgas kõige hullemaid. See märgib, et ulatusliku eskalatsiooni tõenäosus Venemaa poolt on olemas. Kõige tõenäolisem aeg eskalatsiooniks valmisoleku saavutamiseks on jaanuari lõpp," ütles Reznikov.

USA president Joe Biden ütles selle peale reedel, et nad valmistavad ette mahukat algatuste paketti, mille eesmärk on takistada Putinil Ukrainasse tungimast. Bideni administratsioon on arutanud Euroopa liitlastega Venemaale uute sanktsioonide kehtestamist.

Välispoliitika eksperdi Kalev Stoicescu sõnul ei saa välistada, et mingisugune eskalatsioon toimub juba enne kohtumist. Samuti ei saa kindel olla, et kohtumisel mingite kokkulepeteni jõutakse. "Ma julgen ennustada, et Venemaa nõudmised, mida oleme juba ka kuulnud, on niivõrd kõrged, et USA neile arvatavasti vastu tulla ei saa," ütles Stoicescu. Näiteks nõudis Putin sel nädalal läänelt ametlikult tõotust, et Ukraina ei ühine kunagi NATOga.