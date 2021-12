VIDEO | Külad tuha alla matnud vulkaanipurse on tänaseks võtnud 13 inimelu

BNPB ametnik teatas täna, et vulkaanipurske tagajärjel on surnuid 13, neist kaks on õnnestunud tuvastada. Vigastatuid on 98, neist enamik põletustega. Evakueeritud on kokku 902 inimest, sealhulgas kümme vulkaani lähedale lõksu jäänud kaevurit.