Välispoliitika ekspert Kalev Stoicescu: Venemaa tungimist Ukrainasse ei saa välistada, jutud jaanuarikuust pole ulme

Venemaa käitumist on Stoicescu sõnul tänasel päeval võimatu ennustada. „Välistada ei ole võimalik midagi. Ma ei tea, millele toetuvad need, kes räägivad sellest, et Venemaa mitte mingil juhul ei alusta uut sõjalist kampaaniat Ukraina vastu,” nentis teadur. „Venemaa on ju korduvalt jõudu kasutanud, miks peaks selle nüüd välistama?”