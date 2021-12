USA koolitulistaja vanemad haihtusid veresauna järel neid süüdistavate võimude eest

Teisipäeva hommikul – mõni tund enne veresauna – kutsuti mõlemad vanemad kooli kiireloomulisele vestlusele, kuna õpetajad leidsid nende poja kirja, mis sisaldas mitmeid jooniseid relvadest ja veristest inimestest koos lausetega nagu “Mõtted ei lähe ära”, “Aidake mind”, “Veri on kõikjal” ja “Mu elu on kasutu”.

Oaklandi maakonna juhtivprokurör Karen McDonald tunnistas reedel, et vanemate süüdistamine lapse kuriteos on väga ebatavaline.

“Kui nad arvavad, et pääsevad minema, siis nad see neil ei õnnestu,” ütles Oaklandi maakonna šerif Michael Bouchard CNN-ile.

Ametnikud ütlesid kõnealusel vestlusele paarile, et nad peavad oma poja psühholoogilisele nõustamisele viima. Ometi olid poisi vanemad vastu, et laps sel päeval koolist eemaldataks, ega küsinud pojalt, kas tal on relv kaasas, või otsinud läbi tema seljakotti.

Hiljem samal päeval kell 13.22 saatis ema pojale sõnumi, kirjutades: “Ethan, ära tee seda”. Mõni minut hiljem helistas tema abikaasa politseisse ja teatas, et tema relv on kadunud, ütles prokurör.

Võimude sõnul oli poiss aga selleks hetkeks juba kooli tualettruumist välja tulnud ja kaasõpilaste pihta tule avanud.

"Ma olen vihane"

Juhtivprokurör McDonald selgitas, et süüdistused olid mõeldud Crumbleyde vastutusele võtmiseks ja ühiskonnale sõnumi saatmiseks.

“Arusaam, et mõni vanem võib neid sõnu lugeda ja samuti teada, et on andnud oma pojale juurdepääsu surmavale relvale, on mõistusevastane, see on kuritegelik,” ütles ta.

Juba varem rääkis prokurör, et kuigi relv oli ostetud seaduslikult, “näis, et see olevat lapsele kasutamiseks lihtsalt vabalt kättesaadav”. Tema sõnul võttis kahtlustatav relva oma vanemate magamistoa lukustamata sahtlist ja tõi selle kooli. (Tasub siinkohal märkida, et osariigi ega ka USA üleriiklik seadusandlus ei nõua relvade laste eest lukustatuna hoidmist.)

McDonald väitis reedel, et kui James Crumbley tulistamisest kuulis, “sõitis ta otse koju oma relva otsima”, enne kui helistas ametivõimudele ja teatas, et kahtlustab, et tema poeg on kurjategija.

“Ma olen vihane kui ema. Ma olen vihane kui prokurör. Ma olen vihane inimesena, kes selles maakonnas elab,” ütles ta. “Antud juhtumis on palju asju, mida oleks võinud nii lihtsalt ära hoida.”

Võimud otsustasid esitada poisile süüdistuse täiskasvanuna. Nüüd süüdistatakse teda terrorismis ja esimese astme mõrvas.

McDonaldi sõnul on prokuratuuril "kuhjaga digitaalseid tõendeid", mis näitavad, et kahtlustatav kavandas rünnakut pikalt ette.