WHO uuest omikrontüvest: ärge minge paanikasse

WHO tippteadlane Soumya Swaminathan ütles reedel Reutersi konverentsil esinedes, et tänane olukord on hoopis teistsugune kui aasta tagasi.

Teadete kohaselt on omikrontüve juhte leitud ligi 40 riigist.

Jätkuvalt on ebaselge, kas viiruse ülimalt muteerunud variant on nakkavam või suudab lihtsamalt vaktsiinikaitset läbi murda.

Tõendid, mis Lõuna-Aafrika teadlaste poolt seni kogutud, näitavad seda, et omikroniga taasnakatumise oht võib võrreldes teiste variantidega suureneda – ehk inimesed, kellel on varem olnud COVID-19, võivad omikrontüvega kergemini nakatuda.

Juhtivteadur Swaminathan tunnistas, et neile andmetele tuginedes võib öelda, et omikronist võib saada kogu maailmas domineeriv tüvi, kuigi seda on veel keeruline ennustada. Ta lisas, et deltatüve arvele langeb praegu suisa 99% juhtudest kogu maailmas.

“Kui mures me peaksime olema? Meil tuleb valmistuda ja ettevaatlik olla, mitte sattuda paanikasse, sest oleme teistsuguses olukorras kui aasta tagasi,” ütles Swaminathan.

WHO hädaolukordade direktor Mike Ryan märkis samas, et maailmas on COVID-19 vastu olemas “väga tõhusad vaktsiinid” ja keskenduda tuleks nende ulatuslikumale väljajagamisele. Ta lisas, et puuduvad tõendid, mis toetaksid võimalust, et vaktsiinide koostist tuleb kohandada paremini võitlema omikrontüve vastu.

Terve hulk riike, sh Euroopa Liit ühiselt on teatanud reisikeelu kehtestamisest Lõuna-Aafrika riikidele seoses omikrontüve sealse levikuga.

Uue tüve esilekerkimine tuleb nimelt Euroopa jaoks ajal, kui suurem osa riike juba maadleb nakatumise kasvuga.

Saksamaa teatas neljapäeval ulatuslikest piirangutest vaktsineerimata isikutele, otsustades, et restoranidesse, kinodesse ja paljudesse kauplustesse lubatakse siseneda üksnes neil, kes on viiruse läbi põdenud või saanud kaitsedoosi.

Mõne päeva eest ametist lahkunud liidukantsler Angela Merkel ütles varem, et vaktsineerimine võiks muutuda veebruarist kohustuslikuks.

Naaberriik Austria teatas samal ajal elanikele kohustuslikust vaktsineerimisest alates 1. veebruarist, samas kui osa riike, sealhulgas Belgia ja Holland, on teinud karmimaks või tagasi toonud meetmed, mille eesmärk on viiruse leviku tõkestamine.