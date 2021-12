Moskva: lääs teab meie punaseid jooni

Venemaa president Vladimir Putin on varem öelnud, et Moskva jaoks on punaseks jooneks näiteks riiki ohustavate relvasüsteemide paigutamine Venemaa territooriumi vahetusse lähedusse. Ta on avaldanud lootust, et läänes valitseb siiski terve mõistus ja suhetes Venemaaga punaseid jooni ei ületata.