Tõbine Joe Biden: mul ei ole koroonat

USA president selgitas, et tema poolteiseaastasel lapselapsel on külmetushaigus. Mehe sõnul “armastab lapselaps vanaisa musitada“. “See on lihtsalt külmetushaigus,” ütles 79-aastane Biden oma seisundist rääkides.

USA presidendi ihuarst Kevin O'Connor märkis, et Bidenil on sel nädalal sagenenud külmetusnähud, eelkõige ninakinnisus ja häälekähedus. “On selge, et president Bidenil on sel nädalal esinenud ninakinnisust - seda on kuulda tema häälest ja ta ka ise tunneb kähedust,” ütles O'Connor pressiteenistuse vahendusel.