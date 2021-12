Medicumi juht riskilendude saabumisest: panustame perede arvelt, et kõik saaks võimalikult kiirelt testima

"Need ajad on võimaldanud planeerida meie lennujaama esimese korruse Medicumi avalikku testimispunkti meedikuid rohkem vastavalt riskiriikidest lendude saabumisele," selgitas Allik. "Nii täna kui ka homme, pühapäeval,"

Ajad on olemas ka testimise kõnekeskusel. "On võimalus, et inimesed näevad riskiriigist saabudes järjekorda, ei soovi seal seista, helistavad lennujaamas olles kõnekeskusesse ja panevad endale järgmiseks päevaks sobivasse riiklikku punkti aja," sõnas avaliku testimise koordinaator. "Meie kõneliini teenindajad on valmis ka homme perede arvelt panustama, et kõik saaks võimalikult kiirelt testima."