USA luure: Venemaa kavandab 175 000 sõduriga mitmel rindel pealetungi Ukrainale

Venemaa on paigutanud Ukraina piirile kümneid tuhandeid sõdureid, nõudes samal ajal USAlt garantiid, et Ukraina ei ühine NATOga ning et allianss hoidub sõjalistest manöövritest Ukraina territooriumil ja selle ümbruses.

Ohuhinnang põhineb salastamata USA luuredokumendil, mis sisaldab satelliidifotosid, mille on näha Vene vägede koondumist neljas erinevas kohas. Teadaolevalt on Ukraina piiride lähedal 50 taktikalist pataljoni koos "äsja saabunud" tankide ja suurtükiväega.

Kui Ukraina luure andmetel on nende piiri lähedal umbes 94 000 Vene sõdurit, siis USA hinnangul jääb see arv umbes 70 000 kanti - ometi ennustab viimane Venemaa kontingendi kasvamist koguni 175 000 sõdurini ja kirjeldab taktikaliste pataljonide ulatuslikku liikumist piirile ja piirilt, "hägustamaks kavatsusi ja tekitamaks ebakindlust".

USA kaitseministeerium keeldus reedel luureteavet avalikult kommenteerimast, ent tunnistas pressiteenistuse vahendusel, et on "sügavalt mures tõendite pärast, mille kohaselt teeb Venemaa plaane agressiivseteks sammudeks Ukraina vastu". Ministeeriumi kõneisik kolonelleitnant Tony Semelroth kutsus Moskvat üles pingeid maandama.

Venemaa sõjalised sammud tulevad ajal, mil Moskva on tekitanud Washingtonis küsimusi seoses reservväelaste äkilise mobiliseerimisega ja oma retoorika dramaatilise eskaleerumisega Ukraina suunal. Vene ametnikud on samal ajal kaitsnud reservväelaste mobilisatsiooni kui vajalikku abinõu, mis aitab kaasa relvajõudude moderniseerimisele, ning president Vladimir Putin on nimetanud USA väiteid kuulujuttudeks ja öelnud, et Venemaa ei ähvarda kedagi.