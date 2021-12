Kersna: koolides jätkub kiirtestimine, see meetod on end igati õigustanud

Viimasel nädalal avastati üldhariduskoolides 314 positiivset kiirtesti, kokku on viie nädala jooksul toimunud kiirtestimistes saadud 3066 positiivset testitulemust.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on testimine end igati õigustanud.

"Praegu näitavad andmed, et nakatunuid on kõige rohkem vanuserühmas 10 – 14 ehk paljuski nende hulgas, kes end veel vaktsineerida ei saa,“ selgitas minister. „Jätkuv vaktsineerimata ja haigust läbi põdemata koolipere liikmete testimine aitab võimalikud viirusekandjad tuvastada ning vältida nii koolikollete tekkimist.“

Uuel nädalal jõuavad koolidesse Medesto Logistics OÜ tarnitavad antigeeni kiirtestid. Minister Liina Kersna sõnul saavad koolid kiirteste arvestusega, et testitakse vaktsineerimata ja mittepõdenud õpilasi ja töötajaid kaks korda nädalas. „Kui kool ja koolipidaja otsustavad, et on vaja kõiki testida või korraldada testimisi sagedamini, tuleb puuduolevad testid ise soetada.“