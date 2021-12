Lukašenka käskis vastata Lääne sanktsioonidele täpselt ja sõjaväeliselt

„Meie majandus on langenud ulatuselt ja sügavuselt pretsedenditu surve alla väljastpoolt. Mitte ainult agressiivne retoorika, vaid ka tegevus jätkub. Tähendab, tuleb läbi viia meie tarvitusele võetud meetmete hoolikas analüüs. Ma arvan, et see on juba tehtud,” ütles Lukašenka, vahendab Interfax.