Endine peasekretär: Reformierakonna reitingut sööb saamatu juhtimine, ka Jüri Ratas loobib kaikaid kodarasse

"Reformierakonna valija on harjunud, et erakond teab täpselt, mis on eesmärk ja mida tuleb selle saavutamiseks teha. Ootus juhtimisele on selge joon ja tulemused," ütles Kukk ERR-ile.

Lisaks üldisele rahuolematusele tervisekriisi lahendamisel ei näe potentsiaalsed valijad Kuke hinnangul valitsust tervikuna ühtse meeskonnana.

"Kindlasti on siin osa süüd ka Jüri Ratasel, kes n-ö eemalt vaatajana kaikaid kodarasse loobib ja näib olevat sellest huvitatud, et see valitsus paistaks kehvem kui eelmine laadakaravan EKRE-ga. Kui Keskerakonnas on otsustaja Ratas, siis tuleb ta valitsusse tuua. Kui ta seda ei soovi, siis tuleb valitsusse tuua need, kes valitseda ja vastutada soovivad," sõnas Kukk.

Uut juhti Kuke sõnul Reformierakond siiski ei vaja. "Reformierakonnal on täna juht olemas ning usun, et ta annab endast parima, et olukorda parandada.

Erakonna liikmed ja valijad on andnud praegusele Reformierakonna juhile mandaadi ning see tähendab ka 2023. aasta parlamendivalimiste tulemuste eest vastutamist. Olen endiselt lootusrikas ning keegi ei oota erakonna esimehelt vähemat kui valimisvõitu," sõnas Kukk.