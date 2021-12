KAART | Reoveeuuring näitab koroonaviiruse taandumist

FOTO: Kuvatõmmis

Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad, et koroonaviiruse kogus on nädala jooksul kõikjal Eestis märgatavalt vähenenud. Seejuures on olukord jõudsalt paranenud ka seni muret valmistanud Kagu-Eestis.