Lääneriigid kehtestasid Lukašenka režiimi vastu uued sanktsioonid

Ühisavalduses teatati, et sanktsioonid on vastus „jätkuvatele rünnakutele inimõiguste ja põhivabaduste vastu Valgevenes, rahvusvaheliste normide eiramisele ja korduvatele repressiooniaktidele”, vahendab Deutsche Welle.

Euroopa Liidu diplomaadid teatasid Brüsselis, et tegid otsuse sanktsioonide viienda ringi kohta, mis võtavad sihikule need, kes on väidetavalt seotud migrantide smugeldamisega Valgevenesse. Euroopa Liidu uued sanktsioonid puudutavad 17 isikut ning 11 ettevõtet või institutsiooni.