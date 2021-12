Mitmed koolid jäid tarnija vahetuse tõttu kiirtestideta ja ostavad need ise

Mitmed koolid on aga kurtnud, et selle nädala kiirtestid pole nendeni jõudnud. Rain Sannik haridus- ja teadusministeeriumist põhjendab viivitust tarnija vahetusega. Nimelt lõppes eelmise tarnijaga leping ja kõik testid, mis olid koolidele novembriks mõeldud, on laiali jagatud. Järgmisest nädalast on uus tarnija.