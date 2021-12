Niinistö Putini garantiide nõudmisest: Soomel on võimalus sõjalistesse liitudesse astuda

Niinistö rõhutas, et Soome välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika alus on rahvusliku liikumisruumi ja valikuvõimaluste säilitamine.

„See sisaldab ka võimalust sõjalistesse liitudesse astuda ja taotleda NATO liikmelisust,” ütles Niinistö. „Tähtis osa sellest tervikust on NATO niinimetatud avatud uste poliitika ehk liikmelisuse võimaluste säilimine avatuna NATO eeldused täitvatele riikidele.”

Soome jaoks on NATO-optsioon ehk võimalus liikmeks astumist taotleda tähtis julgeolekupoliitika element. Vabariigi president on varem märkinud, et „võimalus NATO liikmelisust taotleda tugevdab juba iseenesest Soome julgeolekut”.