KINGIGIID | Valik vahvaid asju, millega üllatada jõuludel õrnemat sugu

Seksikad mälestused on igavesed. Musta Pantri vallatud kinkekomplektid on disainitud paaridele ja eelkõige mehe poolt naisele võimsate orgasmide pakkumiseks.

LOCA kasutamine on äärmiselt lihtne: kohvipuru filtrisse, kuum vesi peale ja lase pruunil kullal nõrguda kasvõi otse tassi. Tulemus on tõestatult fenomenaalne, isegi teaduslikult.

See võimaldabki esile pääseda kõigil meeldivatel kohvimaitsetel ja -aroomidel, mis on seni kibeduse varju jäänud.

Lisaks sellele, et filter näeb ise välja nagu disainiauhind, on ta muutnud tuhandete õnnelike inimeste arusaama heast kohvist ning on juba kasutusel ka parimates kohvikutes ja restoranides üle Eesti.

Niisamuti võib filtrit kasutada ka tee valmistamiseks või joogivee puhastamiseks kloori- ja lubjasetteist.

LOCA keraamiline kohvifilter on valmistatud käsitööna Jaapani kuulsaimas keraamikapiirkonnas Saga-Aritas ja Eesti on hetkel üks vähestest riikidest Euroopas, kus see saadaval on.

Filtrite tavahinnad on vahemikus 55–65 eurot, kuid neile kehtib kuni jõuludeni 20% soodustus ja tasuta tarne nii pakiautomaati kui ka kulleriga.

Eesti oma AEGAON on pakkunud meile aegumatut ja unikaalset käekelladisaini juba üheksa aastat!

Kui Eesti naine midagi väga tahab, siis peab ta selle ka saama, isegi kui seda pole olemas.

Nii on AEGAON meile teadaolevalt ainus meeste käekellade tootja, kellelt naised sõna otseses mõttes nõudsid „midagi ka naistele“ ja ka said selle.

Võib öelda, et kauaoodatud tulemus osutus igati rahuldavaks, sest tihtipeale ei ole naistel ühest AEGAON käekellast küll – neid võib või lausa peab olema mitu.

Tabula Rasa 38 seeriast leiab midagi pea igale maitsele ja vanusele alates tagasihoidlikumast ja klassikalistest toonidest kuni tõeliselt särtsakate ja pidulike mudeliteni.

Pole hullu, kui sa ei oska „seda õiget“ valida. AEGAON-i üheks edu võtmeks peetakse ka vastutulelikku ja sõbralikku teenindust.

Mine kohale esinduspoodi või lihtsalt võta nendega ühendust, räägi kingisaajast lähemalt või näita temast mõnda pilti ja nad panevad 90% tõenäosusega täppi. Ja kui ei panegi, saab käekella hiljem õigema vastu ümber vahetada.

Käimasoleva kampaania raames jäävad hinnad vahemikku 232–552 eurot ja võimalus on tutvuda ka erinevate järelmaksuvõimalustega.

Jõuludeni on vaid mõned nädalad ja I.L.U. ilupoed on täitunud kaunimate kingiideedega kallimale, sõbrannale, emale, isale või iseendale. I.L.U.-s olles avastad, et kingituste tegemine ei ole üldse keeruline!