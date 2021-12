Prantsuse ajakiri: Macron nimetas Johnsonit eravestluses klouniks

Teadete kohaselt ütles Macron veel: „Johnsoni tsirkuse alguspunkt on Brexit. Ta sai väga kiiresti aru, et olukord on brittidele katastroofiline. Tanklates ei olnud bensiini, puudus oli tervest hunnikust toodetest. Ta seab ennast ohvri positsiooni ja teeb Prantsusmaast patuoina. Ta püüab muuta lihtsad olukorrad keerulisteks probleemideks. Me oleme olnud selles seisus alates märtsist. Ta on teinud seda „vorstisõja”, kalanduse, allveelaevaafääri asjus. Eraviisiliselt ütleb ta, et tal on kahju, et nii käitub, aga ta ütleb, et ta peab arvestama enne kõike muud avaliku arvamusega.”