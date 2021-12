VIDEO | Pfizeri juht: iga-aastaseid koroonavaktsiini süste tuleb teha veel aastaid

„COVID levib koolides väga edukalt,” ütles Bourla. „See häirib märkimisväärselt haridussüsteemi ja on lapsi, kellel on tõsised sümptomid. Seega ei ole minu arvates kahtlust, et kasu on täielikult selle tegemise poolel,” ütles Bourla.

„Me oleme päästnud maailma majandusele triljoneid dollareid. See on tugev ajend innovatsiooniks järgmise pandeemia jaoks. Aga inimesed näevad, et kui nad rohkem panustavad, et teha midagi, mis päästab elusid ja säästab raha, on olemas ka rahaline tasu,” ütles Bourla.

Bourla ei hakanud teenitava kasumi pärast vabandama ja ütles, et oluline on see, et päästetakse miljoneid elusid.

Bourlal on tugev sõnum ka neile, kes ei taha end vaktsineerida lasta.

„Neile, kes lihtsalt kardavad: ainus emotsioon, mis inimestel on tugevam kui hirm, on armastus,” ütles Bourla. „Seega kasutan ma alati seda argumenti, et otsus end järjekordse vaktsiiniga süstida lasta ei mõjuta ainult teie tervist, see mõjutab ka teiste tervist ja konkreetselt nende inimeste tervist, keda te kõige rohkem armastate, sest nemad on need, kellega te kokku puutute. Seega võtke julgus kokku, et oma hirmudest üle saada, ja tehke õiget asja.”

Bourla on viimasel ajal figureerinud mõnedes kummalistes valeuudistes, milles on väidetud, et USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) on ta pettuse eest vahistanud ja tema naine on Pfizeri vaktsiini kõrvalmõjude tõttu surnud. Kumbki ei vasta tõele.

„Esimese uudise peale, et FBI on mu vahistanud, ma muidugi naersin,” ütles Bourla. „Teise uudiste peale, et mu naine on surnud, koos tema pildiga, olin ma tõsiselt [vihane]. Ma muretsesin oma laste pärast ja püüdsin neile helistada ja ei saanud poega kätte. See, mida meie pidasime läbi elama, ei ole midagi võrreldes nende eludega, mis kaotatakse selle jama tõttu, mille need inimesed avaldasid, sest inimesed arvavad tõesti, et minu naine suri vaktsiini tõttu... ja temaga on kõik korras, tal läheb suurepäraselt.”