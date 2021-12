Jää terveks ka siis, kui elad COVIDisse haigestunud inimesega ühe katuse all!

Õhu filtreerimine on leviva koroonaviiruse tõkestamiseks kehvalt ventileeritud ruumides kõige levinum viis ning ka teadlaste poolt heaks kiidetud . Paljud seadmed põhinevad kõrge efektiivsusega tahkete osakeste HEPA (high-efficiency particulate air ehk kõrge efektiivsusega tahkete osakeste õhu) filtril, mille päritolu ulatub tagasi Teise maailmasõja aega, kui toodeti gaasimaske, millele olid paigaldatud need samad HEPA filtrid. Uuringud on näidanud, et HEPA filtrid võivad vähendada viirusnakkuste levikut , mistõttu on juba pikka aega filtreid kasutatud näiteks haiglates.

Koduses keskkonnas koroonaviirusest, aga ka teistest aerosoolsel teel levivatest viirustest, nagu näiteks gripist, hoidumiseks ja viiruste vaba õhu tagamiseks tasuks kaaluda õhupuhasti soetamist. Rääkides konkreetsetest Eesti turul olevates toodetest, siis näiteks Daikin on seni ainuke turul olevatest õhupuhastitest, mille efektiivsust koroonaviiruste vastu on uuritud laboratoorsetes tingimustes. Lille’i Pasteuri instituudiuuringute põhjal elimineerivad Daikini õhupuhastid kahe ja poole minutiga enam kui 99,98% inimese koroonaviirusest HCoV-229E. See viirus kuulub samasse perekonda SARS-CoV-2-ga, mis on praegu leviva COVID-19 pandeemia põhjustaja. Daikini õhupuhastitesse on paigaldatud eelpool mainitud elektrostaatilised HEPA filtrid, mis on kordades efektiivsemad kui tavalised filtrid. Pealegi on Daikini õhupuhastite filtrid on 10 aastat hooldusvabad ehk õhupuhasti filtreid ei pea selle aja jooksul vahetama, ning filtrisse püütud kahjulikud ained lagundatakse spetsiaalse tehnoloogia abil. Daikini HEPA filtri eluiga on 10 aastat eeldusel, et seade töötab iga päev ja ruumis suitsetatakse 5 sigaretti päevas (selline arvestus vastab katsemeetodile, mis on Jaapani elektriseadmete tootjate assotsiooni standardis JEM1467).