ERISAADE | Transpordiamet soovitab tanklatualette kasutada, ettevõtted kurdavad aga kiusu uute tanklate rajamisel

Jõudes palju imestust tekitanud teeäärsete tualettide arvu vähendamiseni, seletas Padar seda plaani alternatiivide olemasoluga. „Mis puutub tualette, siis ma arvan, et meie tanklaketid on arenenud, käid seal väärikalt ära, võtad kohvi, jätad mõned eurod kaupmehele ja kõik on lõpuks võidus. Ja sealt see tuli,“ rääkis ta just selle kärpealternatiivini jõudmisest.

Padar avaldas uskumust, et inimesed ei hakka teeääri 10% vähemate prügikastide tõttu reostama ning lubas hakata vastavat järelevalvet tegema. „Ma arvan, et kui seda prügikasti seal pole, siis ju ta sinna ikka seda kappi ja vana rehvi ei pane. Eks me jälgime seda, meil on oma koostööpartnerid, meil on suur kaamerate võrgustik. Teeme jälgimisi ja vaatame, mis saab.“

Seletades 63 prügikasti kaotamist ligi 600-st, tõi Padar välja probleemi, et neid on hakanud inimesed autosõidul tekkiva prügi ära viskamise asemel majapidamiskolast lahti saamise teenusena kasutama. „Eks 63 kärbitavat prügikasti jätavad kohutava mulje, et mis nüüd saama hakkab? Aga kui me vaatame ka seda prügi hulka, mis sinna viidud on, siis üle 80% on olmeprügi ehk rehvid, mööbel, vanad riided. Siis tekib küsimus, et kas omavalitsuse elanikud on selle toonud sinna või siis kas tõesti on see Poolast tulnud reka sinna toonud Poolast ka rehvid ja mööblitüki?“

Padar seletas saates lahti, kuidas ikkagi jõuti välja selleni, et kärped peavad tabama just teeäärseid prügikaste ja tualette. „Räägitakse, et transpordiameti eelarve on sadades miljonites. Tõepoolest selle aasta eelarve näiteks on 560 miljonit koos välisvahendite, investeeringute ja muuga. Kui vaatame kärpeid, siis neid saab teha mitte investeeringute vaid tegevuskulude pealt. See summa mille pealt kärpida saab on seega tegelikult vaid 48 miljonit eurot. Kui võtta sellest veel ära teehooldusega seotu, siis tegelikult seda 3,7 miljonit teha on suhteliselt keeruline,“ seletas transpordiameti juht.

Riigi teede ja ühistranspordi korraldamist kureeriv transpordiamet tuli välja uudistega, et väheneva eelarveraha ja suurenenud kulude raames on vaja teatud teenustesse kärpekäärid tuleval aastal sisse lüüa. Täpsemalt on plaanis vähendada maanteeäärsete prügikatside ning tualettide hulka ning koomale tõmmata ka tasuta maakondlikku ühistransporti. Delfi „Erisaate“ stuudios seletas küsimused lahti transpordiameti peadirektor Kaido Padar. Saatejuht oli Raimo Poom.

Nüüd, kus see teema on kärbete tõttu lauale tõusnud, ütlevad inimesed, et tualette on veel vähegi tee ääres. Näiteks kirjutas probleemist tänane Maaleht. Padar jättis vastates täpse kärbitava väljakäikude hulga enda teada, aga avaldas samas veendumust, et inimesed eelistavad riigi poolt tee äärde asetatud plastkonteinerite asemel mugavamaid variante.

„Täpne [kärbitavate tualettide] number veel selgub, vaatame neile kriitiliselt otsa. Aga ma toon ühe näite. Kui sõita täna Tallinnast Tartusse, enamus on seda meist sõitnud, siis üks tualett on näiteks Adavere ja Põltsamaa risti vahel, seal kus on nn mandri keskpunkt. Kui mina sõidaks seal, kas ma siis teeks pigem Adaveres või Põltsamaal peatuse? Tõenäoliselt teen. Väga üksikutel kordadel olen seal platsi peal [kus on riigi tualett] mõnda inimest näinud,“ rääkis Padar.

„Ma arvan, et ühiskond ja maksumaksja on selle üle õnnelik, et riik vaatab kogu aeg oma võrkusid üle. Täna oli uudis politsei- ja piirivalveametist, kes vaatab väikestes kohtades oma teenindusvõrku üle. See on selleks, et iga maksumaksja sent läheks õigesse kohta. Ja teisalt on riigi kohustus ettevõtlust edendada,“ rõhutas ta.

Kuid siinkohal tuli Padarile meelde tuletada, mida ütles näiteks endine Circle K juht Kai Realo, kui transpordiameti käimlate kärpeplaan välja tuli. Realo viitas siis sotsiaalmeedias imestusega, et transpordiamet on pigem takistanud teede äärde uute tanklate rajamist, kus on olemas mugavad tualetid, prügikastid, millele nüüd alternatiivina väga loodetakse.

„Meil on suhteid erinevaid. Ma arvan, et kõik suuremad ketid on ka mulle kirjutanud ametis oldud 11 kuu jooksul, et me tahaks täpselt just siit mahasõitu ja et me natuke kiusame neid,“ tunnistas Padar. „Ma ütleks ka seda, et amet ja erasektor peavad tegema koostööd. Aga tihti on küsimus ka teenormides, arvatakse, et just siit on vaja mul mahasõitu vms,“ püüdis ta enda ametnike poolset vaadet selgitada.