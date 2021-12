Facebook: koroonadesiformatsiooni levitanud "Šveitsi bioloogi" taga on Hiina võrgustik

Meta teatas, et see sotsiaalmeediakampaania oli „suuresti edutu” ning oli suunatud ingliskeelsele publikule USA-s ja Suurbritannias ning hiinakeelsele publikule Taiwanis , Hongkongis ja Tiibetis , vahendab Reuters.

Meta teatas, et Facebook eemaldas Wilson Edwardsi konto augustis ja on pärast seda eemaldanud 524 Facebooki kontot, 20 lehekülge, neli gruppi ja 86 Instagrami kontot.

24. juulil, kümme tundi pärast loomist, tegi „Wilson Edwards” postituse, milles väitis, et teda on teavitatud, et USA püüab diskrediteerida Hiinaga koroonaviiruse päritolu uurimisel koostööd tegevate Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teadlaste kvalifikatsiooni.