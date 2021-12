Ettevaatust! Rattavarguste arv on hüppeliselt kasvanud. Tallinnas ja Tartus on pikanäpumehed eriti usinaks muutunud

Kui eelmise aasta novembri lõpuks registreeris Politsei- ja Piirivalveamet Eestis 592 jalgratta vargust, siis tänavu on samal perioodil toime pandud 699 vargust. Suurematest linnades on rattavarguste arv tõusnud hüppeliselt nii Tallinnas kui ka Tartus , kuid langenud Pärnus.

Tallinnas on rattavarguste arv üle-eelmise aastaga võrreldes pea kahekordistunud. Selle aasta esimese 11 kuuga on varastatud 439 jalgratast. Varguste arv on tõusnud kõikides linnaosades peale Põhja-Tallinna. Kõige rohkem rattaid on varastatud Kesklinnas (135), Põhja-Tallinnas (92) ja Mustamäel (62).

Tartus on varguste arv tõusnud eelmise aastaga võrreldes üle 50%. Lausa kolmekordistunud on varguste arv Tartu trepikodades ja koridorides.

"Ekslikult arvatakse, et trepikoda on jalgratta hoidmiseks turvaline koht, sest uks on rauast ja fonolukk ees. Paraku teesklevad vargad, et on maja elanikud või kellelegi külla tulemas ning pääsevad kergelt trepikotta sisse," ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.