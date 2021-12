USA välisminister Blinken hoiatas Venemaad tõsiste tagajärgede eest Ukrainasse sissetungi korral

„Me ei tea, kas president Putin on teinud otsuse sisse tungida,” ütles Blinken Riias toimunud NATO kohtumise lõpus, vahendab CNN. „Me teame, et ta paneb paika võimekust seda kiiremas korras teha, kui ta peaks nii otsustama. Seega vaatamata ebakindlusele kavatsuse ja ajastuse kohta, peame me olema valmis kõigiks juhtudeks, tehes samas tööd, et Venemaa kurssi muudaks.”

Blinken märkis, et maailm on juba näinud, et Moskva on suurendanud märkimisväärselt vägede arvu piiril ja kasutanud valeinformatsiooni, et näidata agressorina Ukrainat.

„Me oleme näinud seda käsikirja enne 2014. aastat, kui Venemaa viimati Ukrainasse sisse tungis, ka siis, nagu praegu, suurendasid nad lahingujõude piiri lähedal,” ütles Blinken. „Siis, nagu ka praegu, intensiivistasid nad desinformatsiooni, et Ukraina on agressor, et õigustada ette planeeritud sõjalist tegevust.”

Blinken hoiatas taas, et sellisel tegevusel oleksid tõsised tagajärjed.

„Me oleme Kremlile selgeks teinud, et reageerime resoluutselt, sealhulgas rea suure mõjuga majanduslike meetmetega, mille kasutamisest me oleme minevikus hoidunud,” ütles Blinken, lisades, et NATO on samuti valmis Venemaa agressiooni eest Ukrainas kallist hinda maksma panema ning valmis tugevdama oma kaitset idatiival.

Blinken keeldus täpsustamast, milliseid meetmeid kasutusele võetaks, aga ütles, et USA ja liitlased tagavad, et Moskva oleks nendest teadlik.

„Ma ei kavatse täna üksikasju välja öelda, me jagame ilmselt seda omal ajal Moskvaga, et nad saaksid täielikult aru, milline on risk, millised oleksid tagajärjed, kui nad jäävad kindlaks edasisele agressioonile Ukraina vastu,” ütles Blinken. „Ja samal ajal töötame me kõik detailid läbi oma partnerite ja liitlastega.”