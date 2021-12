President Karis kohtub Brüsselis von der Leyeni ja Micheliga

Vabariigi Presidendi välisnõuniku Celia Kuningas-Saagpaki sõnul on riigipea kohtumiste keskmes praegu kogu Euroopa jaoks olulise tähtsusega teemad. „Euroopa Liidu ühtne ja selge vastus hübriidkriisile ja ühistele julgeolekumuredele on kinnitus liikmesriikide koostöö tugevusest. Samaaegselt käivad tulevikku vaatavad arutelud, millesse Eesti tugevalt panustab, fookus on küberteemadel, rohe- ja ka digipöördel, mis käivad käsikäes majanduse targa ja keskkonnasõbaliku ümberkorraldamisega,“ sõnas välisnõunik.